Marsiglia, Sanchez sull’addio all’Inter: «Volevo giocare, ma…»

Le parole di Alexis Sanchez, attaccante cileno di proprietà del Marsiglia, sull’addio all’Inter. I dettagli

Alexis Sanchez ha parlato a Sky Sport del suo passaggio dall’Inter al Marsiglia.

PAROLE – «Qualche compagno all’Inter mi ha detto che potevo essere ancora utile e che non capiscono il mio addio ma il calcio è così, volevo giocare. Ringrazio però la gente dell’Inter, ho vissuto cose belle in quello spogliatoio, ora sono contento qui a Marsiglia e ogni tanto però mi sento con qualche ex compagno, mi arrivano messaggi con scritto ‘Bravo Nino».