Martinez: «Euro 2021? Dispiaciuti ma supportiamo la decisione» – VIDEO

Martinez, tecnico del Belgio, parla dei rinvio di Euro 2020 al 2021. Le parole dell’allenatore della Nazionale

Dopo la decisione della Uefa di rinviare Euro 2020 al 2021, il tecnico del Belgio Martinez parla così.

«Dal Mondiale del 2018 abbiamo lavorato duramente per migliorare come squadra per essere pronti ad Euro 2020. Questa era la nostra sensazione dopo le qualificazioni, ora che Euro 2020 è stato posticipato siamo dispiaciuti, ma questo da un punto di vista calcistico, ci sono cose più importanti in questo momento. Supportiamo totalmente la decisione della Uefa di posticipare al 2021».