Massara: «Ibra a Sanremo non ci turba. Sul rinnovo di Calhanoglu…»

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Milan Frederic Massara ha fatto il punto sulla situazione del Milan

Ecco le dichiarazioni di Frederic Massara nel prepartita di Milan-Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport:

«La squadra è competitiva, siamo pronti e vogliamo passare il turno. Siamo tranquilli e consapevoli dell’importanza di questa gara. Rinnovi? Con Calhanoglu continua il dialogo e speriamo arrivi ad una felice conclusione. La società sta cercando di fare degli sforzi grandi e ci auguriamo di poter arrivare presto ad un accordo. Stesso discorso per Donnarumma, a cui tra l’altro facciamo gli auguri.»

«Dobbiamo cercare di riprendere il cammino di dieci giorni fa. Eravamo consapevoli delle difficoltà ed adesso dobbiamo dimostrare di saperle superare. Non siamo preoccupati, siamo sicuri che questa squadra può fare bene. Ibra-Sanremo? A noi non turba, è un impegno di cui eravamo a conoscenza. Essendo un episodio inusuale fa discutere, ma noi possiamo gestire due allenamenti personalizzati di un professionista come Zlatan. Ci ha dato tanto e continuerà a darci una mano anche da Sanremo. In questo mese abbiamo perso solo punti, il gioco è stato meno brillante ma la squadra ci ha provato. Anche nel derby c’è stata la lotta e la voglia di battere colpo su colpo contro una squadra forte come l’Inter. L’entusiasmo non è mai mancato, siamo sicuri di poter continuare a fare bene. I risultati alimentano entusiasmo e speriamo che già da stasera l’umore ritorni più positivo.»