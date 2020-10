Massara: «Difensore? Vediamo a gennaio. Vogliamo rinnovare il contratto di Donnarumma»

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Sparta Praga

DONNARUMMA – «È un discorso attuale che stiamo affrontando da parecchio tempo col suo agente e con lui, in maniera serena e ci auguriamo proficua. C’è la volontà di prolungare e di farlo senza fretta, ma consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere».

DIFENSORE – «Il difensore centrale poteva essere un’emergenza nel mercato concluso, vedremo come arriveremo a gennaio, recupereremo Gabbia e auspicabilmente Musacchio. Valuteremo se ci saranno opportunità per rinforzarci, se ci sentiremo in difficoltà in quel reparto interverremo».

TONALI – «Lo vedo bene, è un ragazzo che ha bisogno di giocare con continuità. E’ entrato in una squadra con meccanismi rodati, con due centrocampisti che stanno facendo molto bene. Siamo molto sereni, esprimerà le sue qualità, siamo tranquilli sul suo inserimento. Siamo convinti che sia un giocatore molto forte».