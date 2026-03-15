Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!»

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Como

Intervenuto nel corso del prepartita di Como Roma, il direttore sportivo dei giallorossi, Frederic Massara, ha presentato così la sfida valevole per il 29° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

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SUL MATCH DI OGGI COL COMO – «Indubbiamente è una partita molto importante, per come è strutturata la classifica oggi i punti in palio pesano molto. Ma il campionato sarà ancora lungo, oltre questa partita».

I SOLDI DELLA CHAMPIONS CONDIZIONANO IL MERCATO? – «La Roma è una società del mondo calcistico, l’impatto della Champions aiuta. Ma detto questo la Roma non rinuncerà mai a fare mercati coerenti col prestigio del club e questo grazie alla proprietà».

SU MALEN E COME STANNO GLI ATTACCANTI – «Possiamo contare sul fatto che Malen riesca a combinare bene con altri giocatori. Il reparto d’attacco soffre oggi di tanti infortuni concentrati, ma ci sono altri disponibili. Il rientro di El Shaarawy per noi è importante e speriamo che possa dare il suo contributo».