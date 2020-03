Matri consiglia la Juve: «Tonali è da prendere subito!»

Alessandro Matri si racconta sulle pagine di Tuttosport svelando anche di non aver deciso ancora che fare con il suo futuro

Alessandro Matri ha parlato sulle pagine di Tuttosport, soffermandosi su Sandro Tonali suo ex compagno di squadra al Brescia.

TONALI – «È un ragazzo per bene, serio. E poi ha un gran talento. Direi al direttore Paratici che Sandro è da prendere immediatamente. Con Tonali non si sbaglia. nnanzitutto è un 2000 e non sembra così giovane quando gioca. È un freddo, in campo. Non pensiate sia semplice giocare con gli occhi puntati addosso ogni partita.»

JUVE – «Se mi chiedesse un parere sulla Juventus? A Sandro direi così: ‘Vai subito, non ci pensare nemmeno’. Per come ho vissuto la Juventus io, posso solo consigliarla come esperienza. Nei mesi scorsi non mi ha domandato nulla e lo capisco. Tutti parlano di lui, ma nonostante ciò Tonali è riuscito a godersi la prima stagione in serie A con serenità».

FUTURO – «Non so ancora se tornerò a giocare. Sto sfruttando questo periodo in casa a causa dell’emergenza sanitaria anche per pensare e ragionare sul mio futuro. Vorrei restare nel mondo del calcio, ma sinceramente non mi vedo come allenatore»