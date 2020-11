Mattarella: «Lo sport un elemento per stare insieme nelle difficoltà»

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato dei valori dello sport soprattutto in un momento difficile come quello attuale

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha parlato a margine dell’evento dedicato al progetto “Legend”. le sue parole riportate dall’ANSA.

«Lo sport può essere un elemento per stare insieme, per giocare insieme, per non perdersi. L’affetto, il prestigio e il seguito di cui godete voi campioni può convincere e trascinare le giovani generazioni a rimanere legati allo sport anche nelle difficoltà attuali».