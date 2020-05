Mauri sicuro: «Rangnick? Pioli se ne frega» – VIDEO

Stefano Mauri, ex attaccante della Lazio ai tempi di Pioli, ha parlato della possibile successione in panchina al Milan

Stefano Mauri ha parlato della possibile successione in panchina al Milan tra Stefano Pioli e Ralf Rangnick. Queste le sue parole.

«Credo che ormai mister Pioli abbia abbastanza esperienza per fregarsene, nel senso che sa benissimo che il ruolo dell’allenatore è particolare e si è sempre sotto esame. Il Milan l’ha preso per risalire in classifica e lui sta facendo un ottimo lavoro nonostante abbia avuto risultati un po’ altalenanti».