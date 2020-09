Maxi Lopez attacca Wanda: «Due figli positivi al Covid-19 per colpa sua». E lei risponde

L’attaccante della Sambenedettese ha attaccato l’ex moglie e madre dei suoi figli Wanda Nara

Polemica accesa tra Maxi Lopez, attaccante della Sambenedettese, e Wanda Nara ex moglie e madre dei suoi figli. In una intervista all’emittente argentina Canale 13, l’ex bomber del Catania ha attaccato l’attuale compagna di Mauro Icardi.

L’ATTACCO – «Sono indignato, è una donna incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua. Le avevo detto di non andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno tornano positivi, ma lei è andata comunque. Se non li capiva lei i pericoli di quella vacanza, chi poteva capirli?».

LA DIFESA – È arrivata subito la replica di Wanda Nara, con un post su Instagram: «Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo (non ho il Covid), così come quello dei bambini. Stiamo bene, grazie per tanto amore e preoccupazione».