Jesé Rodriguez ha parlato dell’ipotetico futuro di Kylian Mbappé al Real Madrid

Nel corso degli ultimi anni, spesse volte il nome di Kylian Mbappé è stato accostato al Real Madrid. E ora, a mettere in apprensione il PSG ci pensa Jesé Rodriguez, ex compagno del francese ai tempi parigini, in una intervista a Radio Marca.

«Kylian vuole davvero andare al Real Madrid. Il suo idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo. Ama il Real e sono sicuro che un giorno ci giocherà».