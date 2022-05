Mbappé Real Madrid, in Spagna rilanciano: è già arrivato in città

Mbappé Real Madrid, dalla Spagna rilanciano l’indiscrezione del possibile affare. Il francese si troverebbe ora nella capitale spagnola

Come riferito da Cadena Cope, Kylian Mbappé sarebbe a Madrid in questi giorni, in compagnia dell’amico Achraf Hakimi. Semplice vacanza o c’è qualcosa dietro?

Il Real continua a spingere per l’acquisto a parametro zero del fuoriclasse francese che, però, non ha ancora chiuso del tutto alla possibilità di rinnovare con il PSG.