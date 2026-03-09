McTominay Napoli, dal ritorno in campo al rinnovo: la tabella di marcia dei partenopei per il suo recupero dall’infortunio. la strategia

Arrivano segnali incoraggianti in casa Napoli per Scott McTominay, centrocampista scozzese ex Manchester United diventato uno degli uomini chiave della stagione azzurra. Dopo settimane complicate, il ritorno in campo del giocatore appare ormai vicino e rappresenta una notizia importante per Antonio Conte, tecnico salentino impegnato nella corsa verso la Champions League.

Il centrocampista è fermo dallo scorso 7 febbraio, quando durante Genoa-Napoli era stato costretto a uscire nonostante avesse anche trovato il gol del momentaneo vantaggio. Alla base dello stop ci sono stati un’infiammazione al tendine del gluteo destro e il riacutizzarsi di un fastidio che il giocatore si trascinava da tempo. Un problema fisico che ha costretto lo scozzese a restare ai box per oltre un mese, privando il Napoli di corsa, inserimenti e peso atletico in mezzo al campo.

Conte ritrova un’arma preziosa per il finale di stagione

Secondo quanto riferito da Sky Sport, McTominay dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo da martedì 10 marzo, passaggio decisivo per rientrare stabilmente tra i disponibili. Se il programma verrà rispettato senza nuovi intoppi, il centrocampista potrebbe tornare tra i convocati per Napoli-Lecce, gara valida per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 in programma sabato 14 marzo allo stadio Maradona.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sarà poi Conte a decidere se utilizzarlo dal primo minuto o se inserirlo gradualmente a partita in corso. Il recupero di McTominay, però, assume un peso ancora maggiore perché si inserisce in un momento in cui il Napoli sta ritrovando anche altri uomini importanti del reparto, come Frank Anguissa, centrocampista camerunese di forza e inserimento, e Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga di qualità e visione. Restano invece da monitorare le condizioni di Stanislav Lobotka, regista slovacco fondamentale per gli equilibri della squadra.

Il Napoli pensa già al rinnovo fino al 2030

Accanto al tema campo c’è poi quello legato al futuro. Come riporta Il Mattino, il club di Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando per blindare McTominay con un nuovo contratto. L’attuale accordo scade il 30 giugno 2028 e garantisce al giocatore circa 3 milioni di euro netti a stagione, ma la società starebbe studiando un prolungamento fino al 2030 con adeguamento dell’ingaggio.

Una mossa pensata per premiare il rendimento dello scozzese e per allontanare gli interessamenti arrivati dall’estero, in particolare dall’Arabia Saudita. Marzo, dunque, può diventare il mese della svolta: prima il rientro in campo, poi la definizione di un futuro che il Napoli vuole costruire ancora insieme a McTominay.