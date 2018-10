Mentana: «Inter, vorrei regolare i conti con la Juve in Champions»

Le parole del giornalista Enrico Mentana a pochi giorni dal derby di Milano e in vista della sfida tra 10 giorni contro il Barcellona

Presente all’evento organizzato a Trento, il giornalista Enrico Mentana è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del prossimo derby di Milano e ha parlato anche dei ricordi del triplette nerazzurro e delle prossime gare di Champions: «Il tifo è grande, ma resto un giornalista intellettualmente obiettivo: la Juve è la più forte di tutte, mi pare evidente. Anche il Napoli mi sembra un gradino sopra, mentre con tutte le altre l’Inter è alla pari o superiore. Champions? È una competizione particolare, dove tante volte può venir fuori una sorpresa».

Il derby di Milano sarà sopratutto Icardi contro Higuain? Risponde Mentana: «Due campioni, di cui uno però molto più giovane. Higuain tutte le volte deve confermare di essere sempre Higuain. Icardi invece è un cobra, a volte sembra che sonnecchi e poi quando non te lo aspetti piazza il morso decisivo. Quella tra i due argentini sarà una grande sfida, ma non ho mai visto una squadra vincere per un solo giocatore. L’importante sarà giocare bene per fare risultato». Infine, conclusione sulla Champions: «In una partita secca e a San Siro l’Inter può battere il Barcellona. I catalani poi non sono più imbattibili come qualche anno fa. L’importante comunque è passare il turno. Poi dai quarti in poi, meglio se ancora più avanti, sarebbe bello trovare la Juve e regolare i conti lì nelle sfide a eliminazione diretta».