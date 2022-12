Mentana: «Juventus? Non mi piacciono le intercettazioni»

Le parole di Enrico Mentana, direttore di La7, sul caso che sta vedendo protagonista la Juventus negli ultimi giorni

PAROLE – «La Juventus era precipitata anche nel 2006, ma poi sono arrivati nove scudetti. Non vorrei però passare per juventino. La Juventus è nei guai più di altre squadre perché è quotata in borsa. Bisogna sempre rendere conto della gestione, che viene premiata o meno sul mercato. Ora è più rischioso perché ci sono più vincoli e regole. Tutti sanno che le società mettono a posto i bilanci con le plusvalenze, non esistono criteri oggettivi per valutare i giocatori. Ma non è questo il caso. La Juve è più esposta delle altre società e ha fatto il passo più lungo della gamba prendendo Ronaldo. A me non piacciono le intercettazioni, perché qualsiasi telefonata potrebbe essere interpretata in qualunque modo e non arrivi a tutto».