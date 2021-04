Mentana: «Superlega? Chiedete a Ranieri una cosa...»

Anche Enrico Mentana si è schierato a sfavore della Superlega, prendendo a esempio di Claudio Ranieri

Enrico Mentana dice la sua su quanto successo negli ultimi giorni: dall’annuncio della Superlega, alla polemiche e alle minacce, fino all’abbandono della competizione. Tutto in quarantotto ore. Mentana tira in ballo anche Claudio Ranieri nel suo lungo post su Facebook.

«Partite come Spezia-inter o Milan-Sassuolo fanno ben capire perfino ai più invasati che il calcio è un’altra cosa rispetto alla Playstation proprio perché permette di sognare e giocarsela anche a chi non fa parte dell’aristocrazia dei grandi club. Chiedete a Claudio Ranieri, l’unico ad aver allenato quattro delle dodici big della fantasmatica Superlega, quale è stato il suo campionato più bello. Se amate il calcio la risposta la sapete già, quello del trionfo col Leicester. Sono le imprese che rendono lo sport imprevedibile e per questo bellissimo, oltre che – per usare un termine e un concerto caro agli uomini di finanza che volevano comprarselo – sempre contendibile».