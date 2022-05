L’estate dei bomber: dopo Haaland al City, tocca a Lewa e Mbappé?

Dopo Haaland al City, potrebbe essere un’estate calda per i bomber d’Europa: quale futuro per Lewa, Mbappé, Lukaku e CR7?

Dopo Haaland ufficiale al Manchester City si è aperta una strada verso un’estate calda per i tanti bomber europei. Da Lewa a Mbappé fino ad arrivare a CR7, Salah e Lukaku.

L’attaccante del Bayern potrebbe cambiare aria e provare l’esperienza nella Liga al Barcellona. Stesso campionato anche per Mbappé cercato con insistenza dal Real Madrid, che sta provando l’affondo per convincere il francese. Ai Blancos piace anche Salh, altro innesto importante per l’attacco. Da capire il futuro di Lukaku e CR7: il primo ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative dopo le due annate prolifiche all’Inter. La nuova proprietà dovrà valutare sul mercato cosa è meglio fare. Per l’asso portoghese ci sarà da capire anche le idee di Ten Hag. Si preannuncia un’estate rovente per il mercato delle punte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.