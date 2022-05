Salihamidzic: «Parleremo con Lewandowski. Gnabry? Spero che rimanga»

Le parole del direttore sportivo dei tedeschi sui rinnovi dei due attaccanti, entrambi in scadenza di contratto

Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 con lo Stoccarda, concentrandosi sulla situazione delle punte Lewandowski e Gnabry. Le sue dichiarazioni:

LEWANDOWSKI – «Avremo dei colloqui, alcuni ne abbiamo già avuti. Poi vedremo cosa succede».

GNABRY – «Cerchiamo di offrire la migliore soluzione per ogni giocatore. Quindi spetterà a lui decidere. Il ragazzo è fantastico e sarei molto contento di poterlo tenere qui. Non abbiamo una quantità infinita di soldi, abbiamo già allungato alcuni contatti per provare a mantenere il cuore della squadra. Vedremo cosa potremo fare in base alla situazione finanziaria del club».