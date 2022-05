Bayern Monaco, Nagelsmann: «Rinnovo Lewandowski? Abbiamo bisogno di una cosa»

Julian Nagelasmann, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato del possibile rinnovo di Robert Lewandowski: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Ho già chiesto se è stata una bella conversazione e mi hanno detto di si, ma non so altro. Sappiamo tutti che Pini (il procuratore ndr.) è una persona a cui piace negoziare. Serve pazienza e per me non è un problema perchè è uno dei miei punti di forza».