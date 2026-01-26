Cagliari News
Cagliari, Luperto osservato da tre club di Serie A: i rossoblù fanno muro e vogliono trattenerlo
Calciomercato Cagliari, assalto a Sebastiano Luperto da parte di tre squadre di A: il club sardo prova a blindarlo
Sebastiano Luperto continua a essere uno dei profili più osservati del panorama italiano. Come riportato da Nico Schira su X, tre club di Serie A stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della sua situazione al Cagliari. Tra questi c’è anche la Cremonese, intenzionata a rafforzare il proprio reparto difensivo e convinta che il centrale possa rappresentare un innesto di valore.
Nonostante le sirene provenienti dalla massima serie, il Cagliari non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore. La dirigenza rossoblù considera Luperto un pilastro della retroguardia e vuole blindarlo per proseguire il percorso di crescita della squadra in vista dei prossimi impegni.
La situazione resta comunque da monitorare: il club sardo non esclude a priori eventuali offerte di rilievo, ma farà tutto il possibile per trattenere il difensore e respingere gli assalti delle pretendenti..
