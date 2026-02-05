Mercato Cagliari, avanti tutta per il riscatto di Kilicsoy: nuovi segnali positivi dalla Turchia, le ultime

Mercato Cagliari, Kilicsoy verso la permanenza? I rossoblù preparano il riscatto, conferme dalla Turchia. Le ultime

Il futuro di Semih Kılıçsoy continua a essere uno dei temi più caldi in casa Cagliari. L’attaccante turco, arrivato la scorsa estate dal Besiktas in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni, sta vivendo una stagione che ha attirato l’attenzione di diversi club, rendendo i prossimi mesi decisivi per capire quale sarà la sua destinazione.

Cagliari, il punto sul riscatto di Kılıçsoy

Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha ribadito l’intenzione del Cagliari di esercitare il riscatto, pur sottolineando che la scelta finale dipenderà dalle valutazioni tecniche dello staff e dalla crescita del classe 2005. Il club sardo, dunque, resta vigile e continua a monitorare da vicino l’evoluzione del giovane talento.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Nel frattempo, dalla Turchia arrivano ulteriori aggiornamenti. Il giornalista Yağız Sabuncuoğlu, voce autorevole del calciomercato turco, ha escluso un possibile inserimento del Fenerbahce, smentendo le indiscrezioni che accostavano il giocatore al club di Istanbul. Secondo l’esperto, la pista più concreta resta proprio quella italiana: il Cagliari, come confermato da Angelozzi, sta seriamente valutando di completare l’operazione