Mercato Cagliari, il Palermo ha messo gli occhi su un calciatore rossoblù: tutti i dettagli e le ultime in casa rossoblù

Con l’avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, il Cagliari è al lavoro per definire diverse situazioni tra riscatti, fine prestiti e rinnovi contrattuali. Tra i giocatori il cui futuro è ancora da stabilire c’è Davide Veroli, attualmente in prestito alla Sampdoria, che dispone di un diritto di riscatto sul difensore ma che, secondo le ultime indiscrezioni, difficilmente verrà esercitato.

Tuttavia, il classe 2003 non manca di estimatori: secondo Il Giornale di Sicilia, il Palermo avrebbe messo gli occhi su di lui per rafforzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione.