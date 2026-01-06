Mercato Cremonese, pronto il colpo per i grigiorossi? Marianucci e Luperto in cima alla lista

Mercato Cremonese, si scalda la pista difensiva: Marianucci e Luperto i nomi forti per il colpo. Le ultimissime

La Cremonese è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo con un profilo d’esperienza. Il nome in cima alla lista è quello di Sebastiano Luperto del Cagliari, centrale classe 1996 che conosce molto bene Davide Nicola, avendolo già avuto come allenatore sia all’Empoli sia in Sardegna.

Parallelamente, il club grigiorosso è vicino a chiudere l’arrivo di Luca Marianucci dal Napoli. Il difensore classe 2004, autore di una presenza in prima squadra con gli azzurri, rappresenta un investimento sul futuro e un’aggiunta utile per ampliare le rotazioni.

La Cremonese, dunque, tenta un doppio colpo in difesa: mentre prosegue la trattativa con il Napoli per Marianucci, resta forte l’interesse per Luperto, che ritroverebbe Nicola in panchina e darebbe solidità immediata al reparto arretrato. Lo riporta Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

