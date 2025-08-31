Mercato Cremonese, doppio colpo dalla Premier: arrivano Vardy e Sarmiento. E non finisce qui! Si tratta anche per Cornelius, mentre Moumbagna ha superato le visite

Mercato Cremonese, doppio colpo dalla Premier: arrivano Vardy e Sarmiento. E non finisce qui! Si tratta anche per lui…

Un doppio colpo che infiamma il mercato e fa sognare una città intera. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, la Cremonese capolista non si accontenta e, in un finale di mercato pirotecnico, si regala una coppia d’attacco da Premier League: dall’Inghilterra arrivano la leggenda Jamie Vardy e il giovane talento Jeremy Sarmiento. Un “doppio botto” che proietta i grigiorossi in una nuova dimensione, trasformando una squadra già solida in una seria candidata a un ruolo da protagonista in Serie A.



L’arrivo di Vardy, 38 anni, è molto più di un’operazione mediatica. Il campione d’Inghilterra con il Leicester nel 2016, autore di 145 gol in Premier League, ha scelto Cremona per l’ultima, grande sfida di una carriera straordinaria. Il suo entusiasmo, come sottolinea la Gazzetta, è stato il motore di una trattativa che il patron Arvedi ha voluto fortemente regalare alla città. Al suo fianco, un profilo completamente diverso: Jeremy Sarmiento. Esterno d’attacco di 23 anni, arriva in prestito dal Brighton dopo un’ottima stagione in Championship con il Burnley. Un jolly offensivo, un mix di corsa e talento che offrirà a Davide Nicola una molteplicità di soluzioni tattiche.



Questi due arrivi si inseriscono in un contesto già elettrico. La vittoria sul Sassuolo ha lasciato in eredità un entusiasmo travolgente e la consapevolezza di avere una rosa competitiva, con giocatori come Sanabria e Vazquez pronti a lottare per un posto da titolare. L’abbondanza, come sottolinea il quotidiano, alza il livello, e l’arrivo di due “califfi” dalla Premier non farà che aumentare la fame di un gruppo che stupisce la Serie A. E non è finita qui: superate le visite mediche per Moumbagna, si tratta anche per il difensore Cornelius dal Marsiglia. La Cremonese di Nicola promette un campionato di altissimo lignaggio