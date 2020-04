Mercato Fiorentina: le big si scontrano per Chiesa e Castrovilli

La Fiorentina deve proteggere i suoi gioielli dall’assalto delle big: Chiesa e Castrovilli sono nel mirino di Inter, Juve e Milan

Come riporta Tuttosport, si prevede un’aspra battaglia tra Juventus, Inter e Milan per i giovani viola. In particolare l’Inter potrebbe giocarsi alcune carte gradite alla Fiorentina: innazitutto Dalbert, ma anche Nainggolan e Gagliardini.