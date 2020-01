Mercato Genoa, tra partenze e altri arrivi: le ultime sui rossoblù

Mercato Genoa, rossoblù scatenati. Gli arrivi non si fermeranno qui, al contempo si pensa anche alle uscite: tutti i nomi

Dopo aver ufficializzato Perin, Berhami e Destro, il Genoa non ha intenzione di fermarsi. In ambito mercato, Borini rimane ancora un nome valido per rinforzare l’attacco. Così come Krmencik, che tuttavia non è convinto della destinazione.

Al contempo si pensa anche alle uscite. El Yamiq, Saponara e Jandrei sono i profili praticamente certi di lasciare la Liguria in questa sessione.