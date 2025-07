Mercato Hellas Verona, Montipò vicino alla permanenza: Zanetti non ha dubbi, è una pedina centrale! Tutti i dettagli

Il futuro di Lorenzo Montipò, portiere classe 1996, appare sempre più legato ai colori dell’Hellas Verona. In scadenza di contratto a giugno 2026, il numero uno gialloblù è vicino al prolungamento, secondo quanto riportato dal Corriere di Verona. Una conferma che rappresenterebbe stabilità e fiducia per una squadra che affronta l’ennesima stagione con l’obiettivo primario della salvezza.

Montipò, cresciuto calcisticamente nel Benevento e approdato al Verona nel 2021, ha conquistato un ruolo centrale grazie alle sue prestazioni solide e al forte senso di appartenenza dimostrato nel tempo. Il club veneto, che gli ha sempre mostrato grande fiducia, ha ribadito la volontà di puntare ancora su di lui, anche grazie all’apprezzamento del nuovo tecnico Paolo Zanetti – ex allenatore dell’Empoli, noto per la sua attenzione al gioco difensivo e alla valorizzazione dei giovani.

Nessuna offerta concreta, ma tante indiscrezioni

Nonostante l’interesse iniziale di squadre come Torino (ora concentrato su Nathan Israel) e Atalanta (che ha virato su Marco Sportiello), nessuna proposta formale è arrivata per Montipò. Anche la Cremonese aveva sondato il terreno, salvo poi chiudere con Emil Audero, portiere ex Sampdoria. Questa scelta ha, di fatto, liberato Verona da una potenziale cessione verso una concorrente diretta nella lotta salvezza.

Un legame solido con lo staff tecnico

L’allenatore dei portieri Massimo Cataldi, figura storica e mentore per Montipò, ha giocato un ruolo chiave nel suo sviluppo. Il portiere ha recentemente ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio che lo ha fermato nel finale della scorsa stagione. Rimane celebre la sua parata su rigore contro Nzola nello spareggio salvezza contro lo Spezia, un gesto tecnico che ha consolidato il suo status all’interno del gruppo. Secondo fonti interne, la firma sul rinnovo potrebbe arrivare a giorni, confermando Montipò come perno difensivo della rosa gialloblù per le prossime stagioni.