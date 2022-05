Mercato Inter, Bastoni salva Lautaro? Il Tottenham spinge per il difensore

Mercato Inter, potrebbe cedere Bastoni e tenere Lautaro per l’estate, sul centrale sarebbe forta il pressing di Conte e del suo Tottenham

Il mercato dell’Inter potrebbe subire delle notevoli variazioni nelle prossime settimane. Il rinnovo di Perisic, la situazione di Lautaro e ora Bastoni. Marotta dovrà lavorare per capire dove poter trarre dei vantaggi in vista della prossima stagione.

Il Conte di Tottenham sarebbe in forte pressing per Bastoni. La valutazione è di 60-70 milioni. Per i nerazzurri ora il centrale è sacrificabile pur di trattenere il Toro in attacco. Situazione da valutare con attenzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.