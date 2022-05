Biasin: «Perisic, come andrà a finire? Ecco le ipotesi»

Perisic, il giornalista assicura sul futuro dell’attaccante croato: c’è un’altra possibile opzione per lui oltre al passaggio alla Juve

Tramite Libero, Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione sul passaggio di Ivan Perisic alla Juve.

LE PAROLE – «La Juve, si dice (ma conferme al momento non ce ne sono) sarebbe disposta a salire fino a 6 milioni a stagione. Un’enormità. La domanda che tutti si fanno è: come andrà a finire? Ipotesi A): Perisic guarda al soldo e finisce altrove, alla Juve o in altri lidi (l’offerta multimilionaria arriverà). Ipotesi B): Perisic si “accontenta” di 4.5 e resta nel posto che gli ha permesso di raggiungere il suo massimo, quanto a prestazioni».