Bastoni via? L’Inter pensa a Romagnoli e Acerbi

In caso di addio del giovane azzurro, l’Inter guarda al mercato italiano: piacciono sia Romagnoli che il laziale Acerbi

Le necessità della proprietà dell‘Inter richiedono un’estate in attivo e la lista dei calciatori di Simone Inzaghi con tanto mercato non è lunghissima. In quest’ottica Alessandro Bastoni garantisce offerte oltre il mezzo centinaio di milioni e di certo le pretendenti non mancano.

La Gazzetta dello Sport – però – si interroga su chi potrebbero essere i sostituti del difensore azzurro. Tra i tanti nomi fatti spuntano quelli di Romagnoli (sempre più vicino alla Lazio) e di Acerbi. Per quest’ultimo bisognerebbe però passare da Claudio Lotito e l’ingaggio non è leggerissimo, ma pesa la capacità di giocare sia nello slot da centrale che più a sinistra, dove ora ci sono le radici di Bastoni.