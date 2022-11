Inter, idea Truffert per la fascia per sostituire Gosens

L’Inter sta guardando al futuro per la fascia sinistra vista la probabile partenza di Gosens, piace Truffert del Rennes

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno seguito in questa prima parte di stagione l’esterno mancino. Il giocatore ha convinto anche se il prezzo di 15 milioni è elevato. L’idea è quella di strapparlo un sì in prestito con diritto di riscatto fissato a determinante condizioni. Intanto si cercherà di piazzare Gosens che piace in Bundesliga.