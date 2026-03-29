Calciomercato
Mercato Inter, la pista Koné si scalda: intreccio con Carlos Augusto e una deadline che può sbloccare tutto
Mercato Inter, accelerata su Koné: spunta l’incastro con Carlos Augusto e c’è una data chiave per chiudere
Mentre l’Inter di Cristian Chivu prepara l’assalto finale allo scudetto, l’asse Milano‑Roma si infiamma non solo in vista della sfida di Pasqua, ma anche per un intreccio di mercato destinato a far discutere. La proprietà Oaktree ha infatti messo nel mirino Manu Koné, il centrocampista potente e dinamico che il tecnico rumeno chiede dallo scorso anno per completare la mediana nerazzurra.
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Calciomercato Inter, l’incastro Koné–Carlos Augusto
Secondo Il Corriere dello Sport, l’operazione potrebbe prendere quota grazie alle esigenze economiche della Roma, chiamata a generare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i parametri UEFA. In questo contesto, Koné è il principale indiziato a partire, con una valutazione che supera i 35 milioni di euro.
L’Inter osserva con grande attenzione: il francese rappresenterebbe il profilo ideale per aggiungere corsa, fisicità e strappi al centrocampo, soprattutto in vista del ritorno nelle grandi competizioni europee nel 2026. A facilitare il dialogo tra i club potrebbe essere l’inserimento di Carlos Augusto. Il laterale brasiliano, il cui rinnovo al 2028 è ancora lontano, piace molto a Gasperini, pronto a garantirgli un ruolo da titolare fisso.
I nerazzurri valutano l’ex Monza almeno 20 milioni, mentre la Roma sarebbe disposta a spingersi fino a 15‑16. Si tratterebbe comunque di due operazioni distinte: Koné in nerazzurro entro giugno per esigenze di bilancio giallorosse, e Carlos Augusto in giallorosso a partire da luglio. Nel frattempo, Chivu attende il rientro di Lautaro Martínez il 5 aprile, proprio contro la Roma, per provare a blindare definitivamente lo scudetto.