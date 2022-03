Resta vivo l’interesse di Simeone per Lautaro Martinez: il tecnico lo vuole all’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid e Simeone non mollano la presa per Lautaro Martinez. L’allenatore argentino avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione proprio l’attaccante dell’Inter.

L’Inter per cedere Lautaro partirebbe da una base d’asta di 70 milioni, cifra molto alta ma che per gli spagnoli non rappresenterebbe un ostacolo.