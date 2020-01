Mercato Inter, le ultime sulle trattative per Young, Giroud ed Eriksen

Mercato Inter, le ultime novità sulle trattative per Young, Giroud ed Eriksen. C’è fiducia per il buon esito con tutti e tre i profili

Prosegue spedito il mercato dell’Inter. La società è a lavoro per dare ad Antonio Conte i rinforzi ideali per la seconda parte di stagione. Gianluca Di Marzio fa il punto sulle trattative calde in casa nerazzurra.

Il Manchester United ha dato il via libera per la cessione di Ashley Young, ora si lavora sull’indennizzo. Giroud vuole solo la squadra di Conte, nonostante gli inserimenti di Lione e Napoli. Per Eriksen, infine, si attende una risposta.