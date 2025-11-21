 Mercato Juve, spunta un nome CLAMOROSO per rinforzare la difesa: Comolli lo conosce, ecco chi è il nuovo OBIETTIVO dei bianconeri
La Juventus ha aperto ufficialmente la caccia a un nuovo difensore centrale. L’emergenza arretrata, aggravata dagli stop di Bremer e Rugani, spinge i bianconeri a guardare con insistenza al mercato internazionale. Luciano Spalletti attende rinforzi, e l’Amministratore Delegato Damien Comolli ha già individuato un profilo che conosce molto bene.

Secondo Tuttosport, l’ultima idea porta a Charlie Cresswell, classe 2002, colosso inglese del Tolosa. Non si tratta di un nome casuale: fu proprio Comolli, nella sua precedente esperienza in Ligue 1, a portarlo in Francia dal Leeds United. Una scommessa vinta, che ora potrebbe ripetersi a Torino.

Il rendimento di Cresswell in questa stagione ha stupito: oltre alla solidità difensiva, il centrale ha già segnato 3 reti in 13 presenze, dimostrando grande efficacia nel gioco aereo. Una qualità che si sposa perfettamente con il lavoro di Spalletti sulle palle inattive.

Concorrenza in Serie A

La Juventus, però, non è sola. Le prestazioni del difensore hanno acceso i riflettori di mezza Serie A. L’Atalanta di Raffaele Palladino si è mossa con decisione, mentre anche Milan e Como hanno chiesto informazioni. La valutazione del giocatore cresce di settimana in settimana e si profila una vera asta di mercato.

Il fattore Comolli, forte del legame già consolidato con Cresswell, potrebbe rappresentare la carta vincente per convincere il giovane inglese a vestire la maglia bianconera già a gennaio.

