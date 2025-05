Mercato Juve, si lavora per il futuro! Douglas Luiz verso la Premier, ecco i nomi dei possibili sostituti. Le ultime

Mercato Juve, al lavoro per il futuro! Douglas Luiz verso la Premier League, ecco i nomi dei possibili sostituti. Le ultimissime sui bianconeri

La Juventus non perde tempo e inizia a delineare le strategie per la prossima stagione, fortemente influenzata dall’eventuale qualificazione alla Champions League. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Douglas Luiz sembra ormai lontano da Torino: dopo un’annata complicata, il centrocampista è destinato a fare ritorno in Premier League.

Nel frattempo, i bianconeri stanno valutando nuovi rinforzi per la mediana. Nel loro radar ci sono due profili interessanti: Cardoso, statunitense in forza al Real Betis, e Jashari, giovane svizzero di 22 anni che milita nel Bruges. Entrambi hanno una valutazione di mercato intorno ai 20 milioni di euro.