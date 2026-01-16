Mercato Juve, bagarre per Pedro Felipe: si inserisce un altro club di Serie A, è duello col Verona!

Mercato Juve, bagarre per Pedro Felipe: si inserisce un altro club di Serie A, è duello con l’Hellas Verona per aggiudicarsi il difensore

Il mercato in uscita della Juventus si accende intorno ai gioielli della formazione Next Gen. Secondo quanto riferito dall’esperto Gianluca Di Marzio, si allunga la lista delle pretendenti per Pedro Felipe. Il roccioso difensore centrale brasiliano classe 2004, già finito nel mirino dell’Hellas Verona nelle scorse settimane, ha registrato nelle ultime ore il forte inserimento del Sassuolo. Il club emiliano vede nell’ex Palmeiras il profilo ideale per rinforzare la propria retroguardia.

Il giocatore sta vivendo una stagione da protagonista in Serie C, dove ha collezionato 14 presenze condite da 2 reti (contro Torres e Forlì), dimostrando ottime doti fisiche. Le sue qualità sono state apprezzate anche dallo staff della prima squadra: in questa stagione Pedro Felipe ha strappato ben 13 convocazioni in Serie A, venendo aggregato ai “grandi” prima da Igor Tudor e successivamente dal tecnico Luciano Spalletti, pur senza mai trovare l’esordio ufficiale. Arrivato a Torino nel gennaio 2024, il futuro del difensore sembra ora lontano dai Bianconeri, pronti a cederlo per permettergli di maturare esperienza.