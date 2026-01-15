Connect with us

Juventus News

McKennie Juventus, possibile addio a gennaio? Su di lui interesse di diversi club, ecco cosa può succedere

Avatar di Andrea Bargione

Published

20 minuti ago

on

By

mckennie 8

McKennie Juventus, futuro in bilico? Interesse da più club per il bianconero e scenario aperto per gennaio, le ultime

Il futuro di Weston McKennie è arrivato a un punto cruciale in questa sessione invernale di mercato. Il centrocampista statunitense, elemento chiave della Juventus di Luciano Spalletti, si è imposto come uno dei profili più ambiti a livello internazionale grazie a prestazioni di altissimo livello che ne hanno esaltato dinamismo, intensità e continuità.

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, il classe 1998 è finito nel mirino di diversi club di Premier League, con due società inglesi che avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi con il giocatore e con la Juventus. Le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di adattarsi a più ruoli lo rendono un profilo perfetto per il calcio britannico. La concorrenza, però, non manca: anche l’Atletico Madrid di Simeone segue con attenzione l’evoluzione della situazione, così come alcune big italiane pronte a inserirsi nella corsa.

Il nodo principale resta il contratto, in scadenza il 30 giugno 2026. La Juventus deve decidere se rinnovare – soluzione fortemente sostenuta da Spalletti – oppure valutare una cessione immediata per evitare di perdere valore in estate. La richiesta bianconera è chiara: servono più di 10 milioni di sterline, circa 12-13 milioni di euro, per aprire una trattativa già a gennaio. Sembra invece essersi raffreddata la pista che porta al Besiktas, non considerata dal giocatore, intenzionato a restare nei top campionati europei. Le prossime settimane diranno se McKennie continuerà a brillare all’Allianz Stadium o se intraprenderà una nuova avventura internazionale.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News2 giorni ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×