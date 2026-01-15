McKennie Juventus, possibile addio a gennaio? Su di lui interesse di diversi club, ecco cosa può succedere

McKennie Juventus, futuro in bilico? Interesse da più club per il bianconero e scenario aperto per gennaio, le ultime

Il futuro di Weston McKennie è arrivato a un punto cruciale in questa sessione invernale di mercato. Il centrocampista statunitense, elemento chiave della Juventus di Luciano Spalletti, si è imposto come uno dei profili più ambiti a livello internazionale grazie a prestazioni di altissimo livello che ne hanno esaltato dinamismo, intensità e continuità.

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, il classe 1998 è finito nel mirino di diversi club di Premier League, con due società inglesi che avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi con il giocatore e con la Juventus. Le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di adattarsi a più ruoli lo rendono un profilo perfetto per il calcio britannico. La concorrenza, però, non manca: anche l’Atletico Madrid di Simeone segue con attenzione l’evoluzione della situazione, così come alcune big italiane pronte a inserirsi nella corsa.

Il nodo principale resta il contratto, in scadenza il 30 giugno 2026. La Juventus deve decidere se rinnovare – soluzione fortemente sostenuta da Spalletti – oppure valutare una cessione immediata per evitare di perdere valore in estate. La richiesta bianconera è chiara: servono più di 10 milioni di sterline, circa 12-13 milioni di euro, per aprire una trattativa già a gennaio. Sembra invece essersi raffreddata la pista che porta al Besiktas, non considerata dal giocatore, intenzionato a restare nei top campionati europei. Le prossime settimane diranno se McKennie continuerà a brillare all’Allianz Stadium o se intraprenderà una nuova avventura internazionale.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

