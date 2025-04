Mercato Milan, il rinnovo per quel big è dietro l’angolo! Può restare in rossonero a queste condizioni? La situazione

Mercato Milan, il rinnovo per quel terzino adesso è davvero vicino! Può restare in rossonero a queste condizioni? Le ultime

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sembra essere vicino a risolvere positivamente la questione del rinnovo contrattuale di Theo Hernandez, il cui attuale accordo scade a giugno 2026.

A fare la differenza è stata la determinazione del giocatore francese nel voler rimanere in rossonero, anche senza un prolungamento immediato, considerando che le poche squadre che avrebbe preso in considerazione, come il Real Madrid, non si sono fatte avanti. Per evitare di perderlo a parametro zero, il Milan sta preparando un’offerta che si collocherebbe a metà strada tra l’attuale stipendio di 5 milioni di euro e la richiesta di 7 milioni (bonus inclusi). Si prevede che l’accordo possa essere raggiunto intorno ai 6 milioni di euro, portando così alla tanto attesa fumata bianca.