Mercato Milan, focus non solo sull’attacco: ecco l’idea Gila per la difesa! Tutti gli aggiornamenti

Mercato Milan, non c’è solo Fullkrug nel mirino dei rossoneri: resta viva l’idea Gila per la difesa. Le ultimissime

Mentre il Milan accelera per consegnare una punta a Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare non perde di vista la necessità di rinforzare la retroguardia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ultimo nome finito sul taccuino rossonero è quello di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 della Lazio. Un profilo che Tare conosce molto bene: fu proprio lui, ai tempi della dirigenza biancoceleste, a portarlo in Italia dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro.

Contatti in programma con l’agente Camaño

La stima tecnica tra Tare e Gila è profonda e il DS rossonero vede nello spagnolo il profilo ideale per rapidità e lettura del gioco. Nei prossimi giorni è previsto un incontro diretto con Alejandro Camaño, agente del giocatore e procuratore di nomi di spicco come Lautaro Martinez. L’obiettivo è capire se ci siano margini per un trasferimento immediato già a gennaio. La trattativa, tuttavia, non si annuncia semplice: Gila è legato alla Lazio fino al giugno 2027 e i costi dell’operazione richiederanno un confronto serrato tra le parti.

Priorità all’attacco, difesa in stand-by

Nonostante l’interesse per Gila e la suggestione Christensen (offerto dal Barcellona), il Milan ha stabilito gerarchie precise sul mercato. L’urgenza principale resta l’attacco, con Niclas Füllkrug obiettivo numero uno: i rossoneri stanno valutando di proporre al West Ham un prestito secco, rimandando ogni discussione sul riscatto a fine stagione. La difesa, pur considerata un reparto da rinforzare, è al momento in attesa: Tare vuole analizzare pro e contro di ogni profilo prima di affondare il colpo.

