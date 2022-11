Il Milan sta studiando qualche rinforzo per il futuro e avrebbe messo gli occhi in casa Salisburgo per due talenti interessanti

Il Milan sta studiando qualche rinforzo per il futuro e avrebbe messo gli occhi in casa Salisburgo per due talenti interessanti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non solo Okafor sarebbe finito nel mirino dei rossoneri ma anche Sucic, centrocampista ventenne.