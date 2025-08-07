Mercato Milan, Newcastle su Thiaw: i rossoneri resistono all’assalto inglese. E Allegri…

Mercato Milan, il Newcastle piomba su Thiaw: i rossoneri adesso resistono all’assalto inglese. E Massimiliano Allegri…

Il Newcastle United non intende rinunciare a Malick Thiaw, giovane difensore centrale del Milan, classe 2001, protagonista di una crescita esponenziale da quando è approdato in rossonero nell’estate 2022. Secondo quanto riportato dal giornalista di mercato Matteo Moretto, il club inglese è pronto a intensificare i contatti con la dirigenza milanista per cercare di sbloccare una trattativa che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Thiaw, nazionale tedesco e pilastro della retroguardia rossonera, è considerato un elemento chiave per il presente e il futuro del Milan. Dotato di grande forza fisica, ottimo senso della posizione e maturità tattica, il difensore ha attirato l’interesse di diversi club europei. Il Newcastle, forte di ingenti risorse economiche e ambizioni da vertice in Premier League, è disposto a presentare un’offerta “fuori mercato”, come definita da Moretto, pur di convincere il Milan a cedere uno dei suoi talenti più promettenti.

Tuttavia, la posizione del club di Via Aldo Rossi è chiara. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, noto per la sua abilità nel costruire squadre solide e competitive, e Massimiliano Allegri come allenatore, esperto stratega con una visione tattica ben definita, il Milan ha avviato un progetto tecnico basato sulla continuità e sulla valorizzazione dei giovani. Thiaw rientra pienamente nei piani della nuova gestione, rappresentando un tassello fondamentale della difesa.

La cessione del difensore tedesco comporterebbe non solo una perdita tecnica, ma anche la necessità di trovare un sostituto all’altezza in un mercato sempre più inflazionato. Per questo motivo, la dirigenza rossonera si mostra irremovibile, a meno di ricevere una proposta economicamente spropositata, tale da consentire un reinvestimento adeguato.

Il Newcastle potrebbe tentare di fare leva sulla volontà del giocatore e su un contratto più vantaggioso, ma il Milan ha già dimostrato in passato di saper resistere alle pressioni di mercato. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, ma al momento Malick Thiaw resta saldamente al centro del progetto rossonero targato Tare-Allegri.