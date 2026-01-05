Mercato Milan: Allegri chiude la porta a Sarri, Loftus‑Cheek resta… a meno di sorprese. I dettagli

Mercato Milan, Allegri stoppa Sarri: Loftus‑Cheek è incedibile… salvo colpi di scena. Le ultimissime notizie

Il mercato di gennaio 2026 del Milan sembra vivere una fase di calma apparente sul fronte delle uscite, ma un nome continua a influenzare le strategie rossonere: quello di Ruben Loftus-Cheek. Come riportato da Gazzetta.it, il centrocampista inglese è finito nel mirino della Lazio, spinta dal desiderio di Maurizio Sarri di riabbracciare uno dei suoi pupilli ai tempi del Chelsea.

Allegri fa muro: Loftus-Cheek è considerato “intoccabile”

Nonostante l’interesse biancoceleste, Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore. Il tecnico lo ritiene un perno imprescindibile del suo progetto tattico, apprezzandone fisicità, progressione palla al piede e capacità di coprire l’intera zona centrale del campo. Nel momento in cui il Milan deve difendere il primato dagli assalti di Inter e Napoli, l’ex Chelsea rappresenta per Allegri un equilibratore fondamentale.

Sul piano societario, la linea è altrettanto chiara: il Milan ha ufficialmente tolto Loftus-Cheek dal mercato, respingendo i primi sondaggi arrivati da Formello.

I nodi economici e il fattore Sarri

Anche volendo, un’eventuale trattativa con la Lazio si presenterebbe complessa sotto diversi aspetti:

Ingaggio elevato : Loftus-Cheek percepisce 4 milioni netti a stagione più bonus, una cifra fuori portata per la Lazio senza un contributo del Milan o un sacrificio economico del giocatore.

: Loftus-Cheek percepisce 4 milioni netti a stagione più bonus, una cifra fuori portata per la Lazio senza un contributo del Milan o un sacrificio economico del giocatore. Ipotesi scambio con Gila: resta sullo sfondo la possibilità di inserire Mario Gila nell’operazione, difensore molto apprezzato da Igli Tare. Tuttavia, le valutazioni differenti e il peso dell’ingaggio dell’inglese rendono l’incastro difficilmente realizzabile in questa finestra di mercato.

