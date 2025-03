Mercato Milan, che intrigo! Pronto il rinnovo per Maignan ma l’ultima novità è clamorosa: le ultimissime

Mercato Milan, che intrigo! Pronto il rinnovo di contratto per Maignan ma l’ultima novità è clamorosa: le ultime in casa rossonera

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mercato Milan, dopo il rinnovo di Reijnders, starebbe definendo anche il rinnovo di contratto di Mike Maignan, in scadenza a giugno del 2026. L’ex portiere del Lille e i rossoneri hanno trovato finalmente la quadra per un prolungamento fino al 2028, con opzione per un altro anno, alla cifra di 5 milioni di euro più bonus.

La firma? Non è ancora per due motivi: il Milan sta riflettendo sulla ratifica dell’accordo a causa delle ultime scarse prestazioni del portiere in questo inizio di anno e vorrebbe aspettare la nomina del nuovo Direttore Sportivo. Situazione al momento che pare bloccata