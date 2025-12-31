Calciomercato
Mercato Milan, mossa a sorpresa di Tare: contatto con un club di Premier League per il colpo di gennaio
Il calciomercato invernale del Milan non si limita ai nomi più noti. Mentre Massimiliano Allegri continua a spingere per profili già rodati come Federico Gatti o Joe Gomez del Liverpool, la dirigenza rossonera guarda con decisione anche al mercato inglese. Secondo La Repubblica, l’ultima idea porta a Francisco Morato, imponente difensore centrale del Nottingham Forest.
Calciomercato Milan, chi è Morato: il profilo del gigante brasiliano
Classe 2001, brasiliano, Morato (Felipe Rodrigues da Silva) incarna perfettamente il mix di fisicità e prospettiva che Igli Tare sta cercando per rinforzare la retroguardia.
- Struttura dominante: 192 cm per 88 kg, eccellente nel gioco aereo (62% di duelli vinti) e dotato di un sinistro pulito per impostare dal basso.
- Esperienza internazionale: Cresciuto nel Benfica, con presenze anche in Champions League, è approdato al Nottingham Forest nell’estate 2024 per una cifra tra gli 11 e i 15 milioni. In Premier League ha dimostrato di poter reggere ritmi elevati, pur non essendo sempre titolare fisso.
Allegri vuole esperienza, ma Morato resta un’opzione
Nonostante l’interesse concreto del club, Allegri continua a preferire un difensore già pronto per la Serie A. Tuttavia, il brasiliano rimane una pista valida nel caso in cui le operazioni per Gatti (nell’ipotizzato scambio con Nkunku) o per il prestito di Gomez non dovessero sbloccarsi entro metà gennaio.
Costi e formula dell’operazione
Il Milan punta a un prestito con diritto di riscatto, facendo leva sui buoni rapporti con i club inglesi e sulla necessità del Nottingham Forest di sistemare i conti dopo le spese elevate delle ultime sessioni.
