Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique? Ecco di chi si tratta

Il Paris Saint-Germain inizia a pianificare le mosse per la prossima finestra estiva e, tra i profili monitorati, sarebbe emerso anche quello di Rayan, attaccante brasiliano classe 2006 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bournemouth. A rilanciare l’indiscrezione è Alfredo Pedullà, che cita quanto riportato dal quotidiano brasiliano RTI Esporte. Il nome del giovane talento sudamericano, dunque, sarebbe finito sul taccuino del club francese, sempre molto attento ai prospetti di prospettiva e ai giocatori con ampi margini di crescita.

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Il profilo di Rayan si inserisce perfettamente in una strategia che guarda al futuro ma anche all’immediato, soprattutto per un club come il PSG, impegnato a rinforzare il reparto offensivo con elementi giovani ma già pronti per il calcio europeo. Il rendimento del ragazzo, arrivato in Premier League da poco, avrebbe attirato l’attenzione della dirigenza parigina, pronta a valutare l’evoluzione della situazione nei prossimi mesi.

Bournemouth soddisfatto, ma il PSG resta alla finestra

Rayan si è trasferito al Bournemouth lo scorso 27 gennaio dopo l’esperienza al Vasco da Gama, storico club brasiliano. L’operazione sarebbe stata chiusa per una cifra intorno ai 28,5 milioni di euro, investimento importante che testimonia la fiducia del club inglese nelle qualità del giovane attaccante. Il brasiliano sarebbe stato scelto per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Antoine Semenyo, esterno offensivo ghanese accostato al Manchester City, e il suo impatto sarebbe stato giudicato positivo.

Le prestazioni offerte fin qui avrebbero convinto il Bournemouth della bontà dell’investimento, ma allo stesso tempo starebbero aumentando l’interesse di altri club europei. Tra questi, appunto, ci sarebbe anche il PSG, che osserva con attenzione.

Clausola alta, ma il prezzo potrebbe essere più basso

Sul cartellino del giocatore penderebbe una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, cifra molto elevata che rappresenta una forte tutela per il club inglese. Tuttavia, sempre secondo RTI Esporte, per aprire una trattativa potrebbero bastare circa 40 milioni di euro. Una valutazione ben diversa, che renderebbe il profilo di Rayan molto più accessibile per il Paris Saint-Germain. I prossimi mesi saranno quindi decisivi per capire se l’interesse dei parigini potrà trasformarsi in una vera operazione di mercato.