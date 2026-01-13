Connect with us

Mercato Roma, Massara non perde tempo! In arrivo Vaz e assalto a Malen, mentre Raspadori…

4 ore ago

Mercato Roma, Massara non perde tempo! In arrivo Vaz e assalto a Malen, mentre Raspadori… Il punto sulle mosse dei giallorossi

La pazienza ha un limite e Frederic Massara ha deciso di non attendere oltre, imprimendo una svolta decisiva al calciomercato invernale. Stanco del perdurante stallo su Giacomo Raspadori, ancora indeciso sul suo futuro tra la Capitale e il Napoli (l’attaccante pare abbia scelto l’Atalanta), il direttore sportivo della Roma ha sferrato un doppio affondo per ridisegnare l’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il primo colpo è già realtà: si tratta di Robinio Vaz, gioiello classe 2007 prelevato dall’Olympique Marsiglia. Il giovane attaccante brasiliano, considerato un talento purissimo in Francia grazie a una media di un gol ogni 93 minuti in Ligue 1, è atteso già oggi a Fiumicino per le visite mediche e la firma su un contratto quinquennale. L’operazione è definita nei dettagli: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più bonus facili.

I giallorossi, però, non si fermano qui. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club capitolino sta stringendo i tempi anche per Donyell Malen, versatile punta olandese dell’Aston Villa. L’ex PSV potrebbe sbarcare a breve con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto a 23 milioni, pronto a legarsi ai colori romanisti fino al 2030. Nell’affare potrebbe rientrare il ritorno anticipato a Birmingham dell’ala giamaicana Leon Bailey, finora oggetto misterioso a Trigoria a causa dei continui infortuni. Con queste mosse audaci, la società impegna virtualmente circa 50 milioni in vista di giugno, confidando nei ricavi della prossima Champions League e nell’arrivo di un nuovo sponsor di maglia.

L’approdo immediato di Vaz sblocca la partenza del trequartista Tommaso Baldanzi, ormai diretto alla Fiorentina, e anticipa la rivoluzione estiva. A fine stagione saluteranno lo scozzese Lewis Ferguson e Bailey, mentre resta incerto il futuro del bomber ucraino Artem Dovbyk. Sono in stand-by anche i rinnovi dei “senatori” Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy, che potrebbero partire a parametro zero. E Raspadori? Con il reparto offensivo ormai potenziato, l’ex Sassuolo diventa un lusso da valutare solo a condizioni vantaggiose, specialmente se dovesse restare viva la suggestione legata a Joshua Zirkzee.

Il calcio del giorno

