Robinio Vaz Roma, ci siamo quasi per l’arrivo dell’attaccante dal Marsiglia: la mossa decisiva di Massara per strappare il sì. Le cifre

Gian Piero Gasperini può sorridere: la Roma ha in pugno il nuovo rinforzo offensivo. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, i giallorossi hanno raggiunto l’intesa totale con l’Olympique Marsiglia per il talento Robinio Vaz sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Il direttore sportivo Frederic Massara ha incontrato gli agenti in Francia per definire gli ultimi dettagli dell’ingaggio.

🚨🟡🔴 AS Roma and Olympique Marseille have reached total agreement for Robinio Vaz.



€20m plus add-ons up to €25m package.



AS Roma director Massara met with Vaz agents in France today as agreement on personal terms is getting closer. pic.twitter.com/J1xZF1Q27D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

PAROLE – «L’AS Roma e l’Olympique Marsiglia hanno raggiunto un accordo totale per Robinio Vaz. 20 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 25 milioni di euro. Il dirigente dell’AS Roma Massara ha incontrato oggi gli agenti di Vaz in Francia, mentre l’accordo sulle condizioni personali si avvicina».