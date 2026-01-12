Connect with us

Robinio Vaz Roma, ci siamo quasi per l’arrivo dell’attaccante dal Marsiglia: la mossa decisiva di Massara

Robinio Vaz

Robinio Vaz Roma, ci siamo quasi per l’arrivo dell’attaccante dal Marsiglia: la mossa decisiva di Massara per strappare il sì. Le cifre

Gian Piero Gasperini può sorridere: la Roma ha in pugno il nuovo rinforzo offensivo. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, i giallorossi hanno raggiunto l’intesa totale con l’Olympique Marsiglia per il talento Robinio Vaz sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Il direttore sportivo Frederic Massara ha incontrato gli agenti in Francia per definire gli ultimi dettagli dell’ingaggio.

PAROLE – «L’AS Roma e l’Olympique Marsiglia hanno raggiunto un accordo totale per Robinio Vaz. 20 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 25 milioni di euro. Il dirigente dell’AS Roma Massara ha incontrato oggi gli agenti di Vaz in Francia, mentre l’accordo sulle condizioni personali si avvicina».

