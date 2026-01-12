Robinio Vaz Roma: i giallorossi chiudono per il colpo dal Marsiglia! Formula, cifre e dettagli dell’acquisto in attacco

Robinio Vaz Roma: i giallorossi hanno chiuso il colpo dal Marsiglia! Formula, cifre e dettagli del nuovo attaccante in arrivo

La Roma ha deciso di fare sul serio e di ridisegnare il proprio attacco con una strategia a doppio binario: esperienza immediata e talento cristallino per il futuro. Se nelle ultime ore il club è uscito allo scoperto per Donyell Malen, la vera accelerata della giornata riguarda un altro fronte, quello francese. Secondo quanto riportato in esclusiva dal portale transalpino Footmercato, la dirigenza capitolina è vicinissima a chiudere l’accordo con l’Olympique Marsiglia per l’acquisto di Robinio Vaz.

I dettagli dell’operazione

La trattativa ha subito un’impennata improvvisa. La Roma ha messo sul piatto un’offerta convincente che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra comprensiva di bonus. Una somma importante per un ragazzo nato nel 2007, che testimonia quanto la società creda nelle potenzialità dell’attaccante. Nell’affare c’è anche una terza parte interessata: il Sochaux, club che ha cresciuto il ragazzo, incasserà il 15% della somma totale grazie a una clausola sulla futura rivendita inserita al momento del suo passaggio all’OM.

Rottura con De Zerbi e segnali d’addio

A favorire la fumata bianca ci sono due fattori determinanti: le esigenze di bilancio dei francesi e le scelte tecniche. L’OM ha necessità di “fare cassa” per finanziare le proprie operazioni in entrata. Inoltre, Vaz non rientra nelle priorità tattiche di Roberto De Zerbi. L’allenatore bresciano in questo momento non considera l’attaccante un titolare inamovibile nel suo scacchiere. Il segnale inequivocabile dell’addio è arrivato ieri: Vaz non si è allenato con il resto del gruppo, una mossa che nel gergo del calciomercato equivale a una valigia già pronta.

La strategia giallorossa

Con l’arrivo ormai imminente di Vaz, la Roma si assicura uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Un attaccante moderno, mobile e tecnicamente dotato, su cui costruire il futuro, che potrebbe arrivare nella Capitale parallelamente a un profilo più esperto come Malen, completando così un restyling offensivo profondo per la seconda parte di stagione.