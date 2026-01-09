Mercato Roma: Raspadori pronto a lasciare l’Atletico! Adesso i giallorossi restano in attesa della sua decisione

Mercato Roma: Raspadori verso l’addio all’Atlético, ora i giallorossi attendono la scelta definitiva dell’attaccante

La Roma attende nelle prossime ore una risposta definitiva da Giacomo Raspadori. Il club giallorosso ha fissato per domani, 10 gennaio 2026, la deadline entro cui l’attaccante dovrà comunicare la propria decisione. Nel frattempo, l’ex Napoli è rientrato a Madrid insieme ai compagni alle ore 17, reduce dalla sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid.

Raspadori, infatti, ha ormai preso atto del fatto che il suo spazio all’interno della rosa si è notevolmente ridotto. Le scelte di Simeone, che lo ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti nel derby, hanno rappresentato un segnale chiaro sul suo ruolo nelle gerarchie tecniche. Proprio per questo il classe 2000 sta valutando seriamente l’idea di lasciare i Colchoneros. Lo riporta Di Marzio.

Nella giornata di domani l’attaccante sarà raggiunto dai suoi agenti, con i quali discuterà insieme alla famiglia per definire il proprio futuro. L’esclusione nella sfida contro il Real Madrid potrebbe aver rappresentato la svolta definitiva verso l’addio, e nelle ultime ore l’Atlético sembra disposto a prendere in considerazione una sua cessione.

