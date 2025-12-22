Mercato Sampdoria, nel mirino c’è quel giocatore! Occhi su quel talento in Serie A: gli aggiornamenti

Mercato Sampdoria, individuato un nuovo obiettivo: blucerchiati sulle tracce di un talento della Serie A. Gli aggiornamenti

Con l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale del mercato invernale, la Sampdoria si muove con decisione per rinforzare la rosa. La priorità individuata dalla dirigenza riguarda il ruolo del portiere, considerato un punto nevralgico da sistemare in vista della seconda parte di stagione, quando solidità e affidabilità tra i pali potrebbero rivelarsi decisive.

Movimenti tra i pali: dubbi su Coucke, fiducia a Ghidotti

In casa blucerchiata il tema portieri è al centro delle valutazioni. Simone Ghidotti resta il titolare designato, ma alle sue spalle la situazione è meno stabile. Gaetan Coucke, chiamato a ricoprire il ruolo di vice, non ha convinto pienamente con le sue prestazioni, lasciando aperti interrogativi sulla sua continuità. Per questo motivo la società sta prendendo in considerazione una sua possibile uscita a gennaio, con l’obiettivo di inserire un profilo più affidabile e capace di aumentare la competitività interna.

Obiettivo Martinelli: talento e prospettiva

Secondo quanto riportato da Primocanale.it, il nome in cima alla lista della Sampdoria è quello di Tommaso Martinelli. Classe 2006, di proprietà della Fiorentina, il giovane portiere è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Nonostante la giovane età, Martinelli ha già avuto modo di mettersi in mostra anche in campo internazionale, difendendo i pali viola nella recente sfida di Conference League contro il Basilea.

La Sampdoria valuta dunque un investimento sul futuro, puntando su un talento che potrebbe crescere rapidamente e diventare un punto fermo per gli anni a venire.

